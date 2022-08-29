Синоптики назвали август 2022 года самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

Этот август синоптики уже называют самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Только за последние две недели было побито сразу несколько температурных рекордов. И 29 августа жара вряд ли отступит. Сохраняется и запах гари.

Надолго ли жара еще будет в столице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.