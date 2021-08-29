Британские вузы организовали чартеры для китайских студентов

29 августа, 23:30
Британские вузы организовали чартерные рейсы для студентов из Китая, поскольку они могут не успеть вернутся к началу учебного года из-за закрытых границ. В противном случае учебные заведения могут потерять значительную часть прибыли: иностранцы платят за обучение в четыре раза больше местных.
Чартеры привезут больше 1 200 студентов, который обучаются почти в 50 вузах. Среди них престижные Имперский колледж Лондона, Бристольский и Эксетерский университет. По прибытию студентов отправят на 10-дневный карантин, а размещать и кормить их будут за счет учебных заведений.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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