Британские вузы организовали чартеры для китайских студентов

Британские вузы организовали чартерные рейсы для студентов из Китая, поскольку они могут не успеть вернутся к началу учебного года из-за закрытых границ. В противном случае учебные заведения могут потерять значительную часть прибыли: иностранцы платят за обучение в четыре раза больше местных.

Чартеры привезут больше 1 200 студентов, который обучаются почти в 50 вузах. Среди них престижные Имперский колледж Лондона, Бристольский и Эксетерский университет. По прибытию студентов отправят на 10-дневный карантин, а размещать и кормить их будут за счет учебных заведений.

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