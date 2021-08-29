В Чехии 20 сентября начнется массовая ревакцинация населения

20 сентября в Чехии стартует ревакцинация от коронавируса. СМС с соответствующим уведомлением жителям страны начнут рассылать за десять дней до начала кампании. Привиться смогут люди старше 65 лет, а также те, кто находится в домах престарелых.

В настоящее время эпидемическая ситуация в стране находится под контролем, жесткие ограничения власти вводить не планируют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

