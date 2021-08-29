Линдеманн не выступит на фестивале в Твери из-за антиковидных мер

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери из-за выданного предупреждения Роспотребнадзора. Об этом сообщил организатор мероприятия.

Полицейские вручили артисту предписание с требованием соблюдать антиковидные ограничения и предупредили об уголовной и административной ответственности в случае их нарушения. Согласно правилам, на фестиваль можно допустить не более 500 человек, тогда как планировалось около шести тысяч.

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