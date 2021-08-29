В Москве пара отмечает бриллиантовую свадьбу

Бриллиантовую свадьбу отмечают Юрий и Тамара Большедворские.

Вместе супруги прожили 60 лет. Познакомились будущие муж и жена в Иркутске, где Тамара училась на библиотекаря, а Юрий в военном училище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

