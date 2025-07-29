Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 29 июля.

В Подмосковье неизвестные начали ставить растяжки из проволоки между деревьями. Об этом сообщили питбайкеры, которые натыкаются на такие ловушки. Юристы утверждают, что за установку растяжек виновник может получить наказание вплоть до уголовной ответственности в зависимости от степени нанесенных увечий.

В соцсетях начали обсуждать сообщения о том, что российских водителей якобы начали наказывать за проезд по левой полосе при свободной правой. Однако оказалось, что это фейк. Как объясняют эксперты, камеры не настроены на фиксацию такого нарушения. Водителям грузовиков штраф может прийти, так как большегрузам выезжать в левую полосу запрещено.

Еще около 700 улиц обустроят в Москве. Среди них – Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской. Масштабные работы идут на протяжении почти девяти километров – от Комсомольской площади до МКАД.