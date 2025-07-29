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29 июля, 08:30

Общество

В Едином центре поддержки рассказали о помощи участникам СВО и их семьям

В Едином центре поддержки рассказали о помощи участникам СВО и их семьям

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Единый центр поддержки в Береговом проезде оказывает помощь участникам СВО и их семьям. Среди главных направлений центра есть и переподготовка. Занятия можно пройти примерно за 3,5 месяца, они рассчитаны как на бойцов, так и на их жен и детей.

В рамках образовательной программы специалисты ищут индивидуальный подход для каждого участника, помогают построить карьерный трек. При этом переподготовка гарантирует трудоустройство у ведущих работодателей Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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