29 июля, 07:30Общество
Участники спецоперации и их семьи могут получить помощь в Едином центре поддержки
Участники спецоперации и их семьи могут получить помощь в Едином центре поддержки. Одно из ключевых направлений центра – переподготовка, занятия в рамках которой длятся примерно 3,5 месяца.
Специалисты подбирают к каждому участнику образовательной программы индивидуальный подход с построением карьерного трека, что гарантирует трудоустройство у ведущих работодателей Москвы.
Профессиональная переподготовка востребована также среди жен и детей бойцов. С 2023 года обучение прошли почти 3 тысячи человек. К настоящему моменту более 75% выпускников успешно трудоустроены.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.