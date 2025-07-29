Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 07:30

Общество

Участники спецоперации и их семьи могут получить помощь в Едином центре поддержки

Участники спецоперации и их семьи могут получить помощь в Едином центре поддержки

Юристы напомнили россиянам о штрафах за ремонт автомобилей на дачном участке

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 29 июля

Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по экономике

Синоптики спрогнозировали солнечный конец июля в столичном регионе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

"Мой район. Новости": выплату для сборов детей к школе предложили ввести в Госдуме

В УК РФ могут внести новую статью о компьютерном вымогательстве

Москвичам рассказали о правилах безопасности на воде

Городские службы столицы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары

Участники спецоперации и их семьи могут получить помощь в Едином центре поддержки. Одно из ключевых направлений центра – переподготовка, занятия в рамках которой длятся примерно 3,5 месяца.

Специалисты подбирают к каждому участнику образовательной программы индивидуальный подход с построением карьерного трека, что гарантирует трудоустройство у ведущих работодателей Москвы.

Профессиональная переподготовка востребована также среди жен и детей бойцов. С 2023 года обучение прошли почти 3 тысячи человек. К настоящему моменту более 75% выпускников успешно трудоустроены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика