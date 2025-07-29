Участники спецоперации и их семьи могут получить помощь в Едином центре поддержки. Одно из ключевых направлений центра – переподготовка, занятия в рамках которой длятся примерно 3,5 месяца.

Специалисты подбирают к каждому участнику образовательной программы индивидуальный подход с построением карьерного трека, что гарантирует трудоустройство у ведущих работодателей Москвы.

Профессиональная переподготовка востребована также среди жен и детей бойцов. С 2023 года обучение прошли почти 3 тысячи человек. К настоящему моменту более 75% выпускников успешно трудоустроены.

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