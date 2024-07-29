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29 июля, 11:15

Общество

Авиаэксперты прокомментировали, какие меры наказания предусмотрены для авиадебоширов

Авиаэксперты прокомментировали, какие меры наказания предусмотрены для авиадебоширов

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Юрист Елена Рудакова объяснила, какие меры наказания по российскому законодательству предусмотрены для авиадебоширов. В случае, если в самолете человек устраивает дебош, то есть нарушает общественный порядок, ему грозит административная ответственность.

Как отметили авиаэксперты, административная ответственность может быть различная: от простого предупреждения до штрафа. Кроме того, неспокойного пассажира могут внести в черной список авиакомпании.

Подробнее о том, что происходит, если человек во время дебоша наносит повреждение пассажирам или повреждает чужое имущество, – в эфире телеканала Москва 24.

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