Авиаэксперты прокомментировали, какие меры наказания предусмотрены для авиадебоширов

Юрист Елена Рудакова объяснила, какие меры наказания по российскому законодательству предусмотрены для авиадебоширов. В случае, если в самолете человек устраивает дебош, то есть нарушает общественный порядок, ему грозит административная ответственность.

Как отметили авиаэксперты, административная ответственность может быть различная: от простого предупреждения до штрафа. Кроме того, неспокойного пассажира могут внести в черной список авиакомпании.

Подробнее о том, что происходит, если человек во время дебоша наносит повреждение пассажирам или повреждает чужое имущество, – в эфире телеканала Москва 24.