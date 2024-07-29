29 июля, 11:15Общество
Синоптики спрогнозировали, что 29 июля в Москве может стать самым дождливым днем месяца
Метеорологи спрогнозировали, что 29 июля в столице может стать самым дождливым и холодным днем месяца. Температура воздуха установится не выше 20–22 градусов.
По прогнозам синоптиков, ливень в городе не прекратится до 12:00. В Гидрометцентре подчеркнули, что в столице временно прерван купальный сезон: вместе с температурой воздуха падает и температура воды.
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