Новости часа: пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 28 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 28 июля. Об этом сообщили столичные синоптики.

Почти 30 рабочих отравились в Красногорске после обеда в столовой. Возбуждено уголовное дело, отметил СК РФ.

Более 86 тысячи контрактов с малым и средним бизнесом заключили на столичном портале поставщиков за полгода. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.