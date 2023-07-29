Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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14:45

Общество

Новости часа: пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 28 июля

Новости часа: пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 28 июля

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 28 июля. Об этом сообщили столичные синоптики.

Почти 30 рабочих отравились в Красногорске после обеда в столовой. Возбуждено уголовное дело, отметил СК РФ.

Более 86 тысячи контрактов с малым и средним бизнесом заключили на столичном портале поставщиков за полгода. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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