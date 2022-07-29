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Политика

29 июля, 22:30

Новости последнего часа: Минприроды подготовило проект нацпарка для сохранения тигров

обществоживотныеэкономикаполитикавидеоЕлизавета Якушева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минприроды подготовило проект национального парка для сохранения популяции амурского тигра. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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