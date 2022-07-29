Новости последнего часа: Минприроды подготовило проект нацпарка для сохранения тигров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минприроды подготовило проект национального парка для сохранения популяции амурского тигра. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах "Северного потока", сообщил зампред "Газпрома" Виталий Маркелов.

Более 25 000 человек эвакуировали из районов Донбасса и Украины в Россию за сутки. Об этом рассказали в Минобороны России.

