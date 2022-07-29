Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

В Москве нашли квартиру за 1 миллион рублей. Она располагается в подвале дома, не имеет окон, а канализация проходит прямо под кроватью. В квартире есть своя входная дверь, душевая зона и микро-кухня.

Лесной пожар в районе популярного турецкого курорта Мармарис взяли под контроль. Об этом сообщило Министерство по делам сельского хозяйства и лесной местности Турции. Огонь быстро подобрался к домам, виллам и отелю. Местных жителей эвакуировали. Для тушения огня были привлечены 5 самолетов и 8 вертолетов, на земле пожар тушили свыше 40 единиц спецтехники. В администрации Мармариса сообщили, что жертв и пострадавших нет. Не исключено, что причиной пожара стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

Установлены личности восьмерых погибших при пожаре в московском хостеле. Как сообщили в столичной прокуратуре, это граждане России, Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана. Происшествие случилось минувшей ночью. По предварительным данным, к трагедии привела неисправность электропроводки.

В Москве перекроют часть развязки Осташковского шоссе с МКАД 30 июля из-за строительства дороги. Об этом сообщили в Дептрансе. Так, с 30 июля по 5 августа не получится проехать по съезду с шоссе на внешнюю сторону кольца в сторону области. Кроме того, с 5 по 11 августа там также перекроют съезд с внешней стороны МКАД на шоссе в сторону центра.

На базе онкобольницы № 62 открыли новый лабораторный корпус. Там разместили кабинеты онкоморфологии и молекулярной генетики. Лабораторию оснастили новейшим медицинским оборудованием. Это позволит значительно расширить диагностические возможности клиники и выполнять до 50 тысяч исследований в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

