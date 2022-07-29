Названа стоимость июльской малины в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Так, приобрести малину можно на Усачевском рынке. Привозят ягоду в основном из Краснодарского края. Но можно найти на прилавках и малину из Перу.

За килограмм малины из Перу придется выложить 3 000 рублей. Ягода из Краснодарского края стоит в три раза дешевле – тысячу рублей за килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.