В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

В России, несмотря на уход многих компаний, второй месяц подряд рекордно низкий уровень безработицы – 3,9%, следует из оценки Международной организации труда. Эксперты связывают тенденцию с тем, что многие бренды заняли выжидательную позицию, и не стали разрывать трудовые договоры.

Кроме того, на уровень безработицы влияет и сезонный фактор: летом компании обычно нанимают временных работников, однако и некоторые соискатели берут перерыв для отдыха до осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

