Эстония прекратит выдавать россиянам учебные визы и виды на жительство. Министр иностранных дел страны заявил, что число действующих виз превышает 50 тысяч и всем им "необходима ревизия". Аналогичные меры применят к гражданам Белоруссии.

В Польше между тем поддержали идею о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. По мнению премьер-министра страны, эта мера должна войти в новый санкционный пакет ЕС. При этом она не должна коснуться гуманитарных виз для тех россиян, которые хотят бежать из РФ.

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