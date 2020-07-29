В столицу пришел циклон "Дирк"

До Москвы добрался циклон "Дирк", который затапливал Европу. Однако циклон со временем заметно ослабел.

В столице похолодало, начались дожди. В некоторых районах города они продолжаются и в данный момент. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.