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29 июня, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июня

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве до 1 июля включительно

Резкое похолодание придет в Москву на следующей неделе

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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до вечера 1 июля. В столичном регионе ожидается ливень и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Кроме того, около 300 пассажиров в аэропорту Домодедово с ночи ждут вылета в египетскую Хургаду. Рейс должен был вылететь еще в 01:15, но затем самолет перенесли на 20:00. По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность самолета.

В другой воздушной гавани, Шереметьево, возникли скопления пассажиров, но уже в зоне прилета. В терминал C почти одновременно прибыли сразу 7 международных рейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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