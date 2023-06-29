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29 июня, 21:00

Общество

Из-за дождя в Москве заторы достигали 8 баллов

Из-за дождя в Москве заторы достигали 8 баллов

Жильцы ЖК "Сиреневый парк" в столице пожаловались на шум от скейтеров

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Из-за дождя в Москве заторы достигали 8 баллов. Немногим ранее в столице прошел ливень, сопровождающийся грозой и сильным ветром. Периодически дождь прекращается, однако коммунальные службы все еще работают в режиме повышенной готовности.

На Павелецком направлении движение восстановлено в обе стороны. Следственный комитет начал проверку после схода вагонов в Москве.

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за пожара на Ленинградском вокзале. Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.

Возгорание произошло в торговом павильоне, где располагалось кафе. Люди успели самостоятельно его покинуть, никто не пострадал. По данным МЧС, горело 20 квадратных метров. На движение поездов ЧП не повлияло. Ближайшая станция метро "Комсомольская" также работала без сбоев.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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