Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие часы

Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие часы

Дожди вновь накроют столицу во второй половине дня

"Актуальный репортаж": волонтеры спасли тысячи животных в Донбассе

Новости часа: прошедший в Москве дождь стал самым сильным с начала года

Жителям столицы рассказали о сроках прохождения службы по контракту

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 29 июня

Новости часа: Собянин заявил о расширении мер поддержки для застройщиков спортобъектов

Жильцы ЖК "Сиреневый парк" в Москве пожаловались на шум от скейтеров

Москвичам объяснили принцип работы пункта отбора на военную службу по контракту

Жильцы ЖК "Сиреневый парк" пожаловались на шум от скейтеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Погода в столице ухудшится в ближайшие часы. Ожидаются ливень, град, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду, заявили синоптики.

На Сколковском шоссе в Москве закончили обновление асфальта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Во Франции прокуратура потребовала арестовать полицейского за убийство несовершеннолетнего водителя. Из-за этого убийства в стране вторые сутки продолжаются беспорядки.

Читайте также
обществопогодагородза рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика