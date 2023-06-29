Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие часы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Погода в столице ухудшится в ближайшие часы. Ожидаются ливень, град, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду, заявили синоптики.

На Сколковском шоссе в Москве закончили обновление асфальта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Во Франции прокуратура потребовала арестовать полицейского за убийство несовершеннолетнего водителя. Из-за этого убийства в стране вторые сутки продолжаются беспорядки.