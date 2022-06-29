Москвичей предупредили о высокой пожароопасности

29 июня – 2 июля в Москве и области ожидается высокая пожароопасность – МЧС.

Полеты в Симферополь должны оставаться под запретом до окончания спецоперации – парламент Крыма.

Боевики нацбатальонов размещаются в детсаду и школе Краматорска – МО РФ.

