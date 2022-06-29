В СК РФ предложили ввести конфискацию имущества за коррупцию

Для чиновников нужно ввести конфискацию имущества за коррупцию – СК РФ.

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", выпустив 5 снарядов – штаб ДНР.

Националисты намерены стереть Авдеевку в ДНР с лица земли и обвинить России – Минобороны РФ.

