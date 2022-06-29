ВОЗ сообщила о росте на 18% заболеваемости COVID-19 в мире за неделю.

ВСУ снова обстреляли Донецк из артиллерии калибра 155 миллиметров, сообщили в ДНР.

Девять вентиляционных агрегатов обновили в столичном метро с начала года, сообщил Дептранс.