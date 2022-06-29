Жители Малого Кисловского переулка пожаловались на толпы абитуриентов

Жители Малого Кисловского переулка устали от искусства. Все дело в том, что под их окнами ежедневно прогуливаются толпы абитуриентов. Поток желающих попасть в ГИТИС не иссякает. Все потому, что входить в здание будущим актерам запрещают, поэтому они и сидят весь день возле вуза, прямо на тротуарах.

А местным жителям приходится терпеть нескончаемый шум. Что же им делать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.