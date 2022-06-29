В России не будут расширять перечень вопросов для переписи населения

Расширять перечень вопросов, на которые россияне отвечают в рамках переписи населения, не будут. Об этом заявил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко на пресс-конференции "История переписей населения в России". К этой мере прибегнут только в случае крайней необходимости.

Кроме того, на пресс-конференции представили две книги и онлайн-проект об истории переписей населения в России. В них собрана вся информация и интересные факты о переписях, начиная с 1897 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.