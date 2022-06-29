Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.

Столбики термометров показывают, что в районе "Музеона" 27 градусов тепла, а влажность воздуха – 22%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



