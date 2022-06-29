Госдума приняла закон о штрафах за выбрасывание мусора из машин

За выброс мусора из машин нарушителям придется заплатить до 200 тысяч рублей. Закон о штрафах в окончательном чтении приняла Госдума.

За это предусмотрена административная ответственность. От 10 до 15 тысяч рублей придется заплатить обычным гражданам, от 20 до 30 тысяч рублей – должностным лицам. Юридическим лицам придется отдать от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф могут выписать в двойном размере, да еще и с конфискацией машины.

Если нарушителя засекла камера, то сумма фиксированная – 10 тысяч рублей. Для грузового транспорта штрафная сетка существенно выше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.