Новости последнего часа: бумажные документы в ЗАГСах прекратят выдавать с июня 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бумажные документы в ЗАГСах больше не нужно будет получать с июня 2023 года. Об этом сообщили в Минюст.

Около 240 тысяч проверок бизнеса в РФ отменили в рамках моратория. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Загруженность московских дорог в час пик может дойти до 7 баллов. Об этом рассказали в ЦОДД.