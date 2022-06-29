Жители Пресни пожаловались на поступающих в ГИТИС абитуриентов

Жители Пресни жалуются на толпы абитуриентов под окнами. Молодые люди поступают в ГИТИС. По их словам, будущим актерам запрещено входить в здание, а приглашение на прослушивание они терпеливо ждут на тротуарах. Сидеть им приходится весь день. Даже в выходные этот поток не иссякает.

Как сообщили местные жители, абитуриенты много курят, что является нарушением пожарной безопасности. Также молодые люди оставляют за собой мусор и шумят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.