Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.

Столбики термометров показывают, что в районе Парка Горького 24 градуса тепла. Влажность воздуха – 25%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.