Жители Пресни пожаловались на толпы абитуриентов под окнами

Жители Пресни жалуются на толпы абитуриентов под окнами. Молодые люди поступают в ГИТИС. По их словам, будущим актерам запрещено входить в здание, а приглашение на прослушивание они терпеливо ждут на тротуарах. Сидеть им приходится весь день. Даже в выходные этот поток не иссякает.

По словам жителей соседних домов, они вынуждены мириться с постоянным шумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.