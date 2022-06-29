Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.



Столбики термометров показывают, что в районе Парка Горького 23 градуса тепла. Влажность воздуха – 27%. Жара временно покинула столицу. В ближайшие дни температура будет в рамках нормы, сообщили синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.