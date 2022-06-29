Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.

Столбики термометров показывают, что в районе Парка Горького 22 градуса тепла. Влажность воздуха – 30%. Жара временно покинула столицу. В ближайшие дни температура будет в рамках нормы, сообщили синоптики.

29 июня они обещают до 25 градусов и без осадков. Этот день может стать самым прохладным на неделе. Помогает охладиться и небольшой ветер, он дует с северо-востока со скоростью 2–7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.