Новости последнего часа: Минтранс вернет пассажирам деньги за отмененные рейсы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минтранс вернет пассажирам 20 авиакомпаний деньги за отмененные рейсы.

95 домов начали расселять по программе реновации в Москве в этом году, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Количество подтопленных домов в Симферопольском районе Крыма увеличилось почти до 550. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.