Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о температуре в городе

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в центре города. Так, синоптики пообещали москвичам 29 июня температуру в рамках нормы.

Столбики термометров в Москве поднимутся до 25 градусов днем. При этом осадков в столице не ожидается. Отмечается, что этот день может стать самым прохладным на неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

