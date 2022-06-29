Ugly fashion или "уродливый стиль" начал терять актуальность. По словам стилистов, тренд стал выходить из моды, уступая место изящным образам. Безразмерные штаны, ботинки и кроссовки на массивной подошве, рваные джинсы и треники с вытянутыми коленками, как сказали эксперты, сохранятся только в дачном гардеробе.

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