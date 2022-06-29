ГД приняла во втором чтении законопроект о едином налоговом счете для граждан

Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином налоговом счете для граждан. Его вводят для упрощения порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов, штрафов и процентов. Им смогут пользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Налогоплательщикам не придется заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все можно будет оплатить единым платежом. Для этого достаточно будет указать свой ИНН и сумму каждого налога. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

