Москвичам напомнили, что за оформление поддельных QR-кодов существует уголовное наказание

Бесковидные кафе и рестораны могут работать всю ночь – с 23:00 до 6:00. Однако уже за последние две недели удалось выявить 15 организаций и частных лиц, предлагавших оформить фальшивки. За поддельный документ злоумышленники просят 11 тысяч рублей.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк отметил, что каждый сам должен решить, важнее собственное здоровье или бумажка. Он также напомнил, что подделка документов – уголовно-наказуемое преступление.

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