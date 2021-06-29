Омбудсмен Москвы предложила создать международный акт о правах граждан в пандемию

Необходимо создать международный документ, регулирующий права граждан в условиях пандемии. С таким предложением выступила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

"Обсуждая разные аспекты правового регулирования в этот период, мы все-таки выходим с предложением создать международный правовой акт, регулирующий права граждан в пандемию. Такого правового акта на сегодняшний день нет, а мы можем столкнуться с разными позициями в пандемию в чрезвычайной ситуации", – сказала Потяева.

Ранее Татьяна Потяева заявила, что пандемия коронавируса поставила очень много вопросов и проблем с правами граждан, в том числе в сферах образования, доступа к медицине, трудовом праве, в связи с вакцинацией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.