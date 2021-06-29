Москва приходит в себя после "суперливня". Непогода накануне спровоцировала пожары, погромы и наводнения.

Последствия удалось оперативно устранить, но, по прогнозам синоптиков, город опять накроют дожди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.