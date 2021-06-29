Попова попросила Мишустина поддержать запрет на массовые мероприятия в РФ из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Михаила Мишустина поддержать запрет на проведение массовых мероприятий в стране. Сейчас такие ограничения действуют в 68 регионах.

Как заявила Попова на заседании Координационного совета, ситуация с ковидом остается крайне напряженной. В России зафиксировали новый штамм коронавируса.

По словам Поповой, максимальный показатель заболеваемости коронавирусом регистрируется среди людей от 19 до 49 лет. То есть вирус значительно помолодел. Что касается ситуации в столице, то как заявил сегодня Сергей Собянин, она остается тяжелой.

За последнюю неделю смертность в больницах выросла. Чтобы подавить вспышку коронавируса, темпы вакцинации значительно ускорили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



