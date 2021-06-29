Воробьев подписал постановление, дополняющее COVID-ограничения в Подмосковье

В Подмосковье дополнили антиковидные меры. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Речь идет о проведении массовых мероприятий и присутствии на них людей без QR-кода, теперь это допустимо. Но только в тех случаях, если число гостей в помещении не больше 50. Организаторы берут на себя ответственность за соблюдение социальной дистанции. Билеты должны быть с указанием места.

На открытом воздухе также необходимо соблюдать дистанцию полтора метра. Мероприятия можно проводить только по билетам с закрепленными местами, а предельное число зрителей не должно превышать 500 человек.

Уточнили в правительстве региона и правила пользования детскими площадками в парках. Их можно посещать без предъявления QR-кода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.