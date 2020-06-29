Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 80%. Дистанционно совершили волеизъявление более 860 тысяч человек.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. За процессом голосования следит около 500 тысяч наблюдателей.