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29 июня 2020, 13:30

Общество

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 80%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 80%

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Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 80%. Дистанционно совершили волеизъявление более 860 тысяч человек.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru. За процессом голосования следит около 500 тысяч наблюдателей.

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