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29 мая, 16:35

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Жителям столицы рассказали о поиске пропавших детей и работе добровольческих отрядов

Жителям столицы рассказали о поиске пропавших детей и работе добровольческих отрядов

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В 2024 году в России было зафиксировано более 5 тысяч случаев пропажи детей. Большинство из них удалось найти. Однако более тысячи несовершеннолетних, пропавших в разные годы, все еще остаются ненайденными.

Куда обращаться, если ребенок пропал и как научить детей вести себя правильно в экстренной ситуации? Что такое поиск по горячим следам и какую роль он играет в успехе поисковых мероприятий? Сколько могут длиться поиски и есть ли срок давности в работе поисково-добровольческих отрядов? Как современные технологии помогают искать пропавших детей и какие технические возможности контроля за ними доступны родителям?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Нина Маньковская;
  • координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Валентина Наумова.

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