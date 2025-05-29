Жителям столицы рассказали о поиске пропавших детей и работе добровольческих отрядов

В 2024 году в России было зафиксировано более 5 тысяч случаев пропажи детей. Большинство из них удалось найти. Однако более тысячи несовершеннолетних, пропавших в разные годы, все еще остаются ненайденными.

Куда обращаться, если ребенок пропал и как научить детей вести себя правильно в экстренной ситуации? Что такое поиск по горячим следам и какую роль он играет в успехе поисковых мероприятий? Сколько могут длиться поиски и есть ли срок давности в работе поисково-добровольческих отрядов? Как современные технологии помогают искать пропавших детей и какие технические возможности контроля за ними доступны родителям?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: