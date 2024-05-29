Заммэра Ракова встретилась с детьми в Центре поддержки участников СВО и членов их семей

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась встреча с детьми военнослужащих. Заммэра Анастасия Ракова и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева пообщались со старшеклассниками и студентами колледжей.

Подростки рассказали о карьерных и личных целях. Они также узнали, какие меры поддержки предусмотрены федеральными и городскими программами.

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