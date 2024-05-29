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29 мая, 11:15

Общество

В Москве нет заразившихся новым штаммом коронавируса

В Москве нет заразившихся новым штаммом коронавируса

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в мае 2024 года в Москве не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом штамма FliRT.

Она также отметила, что для тотального изучения структуры заболеваемости в столице всех больных анализируют перед началом эпидсезона. Затем для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всех ОРВИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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