В Москве нет заразившихся новым штаммом коронавируса

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в мае 2024 года в Москве не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом штамма FliRT.

Она также отметила, что для тотального изучения структуры заболеваемости в столице всех больных анализируют перед началом эпидсезона. Затем для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всех ОРВИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

