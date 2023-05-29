18:00Общество
Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о необходимости защиты страны
В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.
Будущие контрактники рассказали о движущем ими чувстве долга перед Родиной.
"Во-первых, это чувство долга. Во-вторых, там ребята погибают, хочется свой вклад внести", – поделился один из добровольцев.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.