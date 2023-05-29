Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о необходимости защиты страны

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о движущем ими чувстве долга перед Родиной.

"Во-первых, это чувство долга. Во-вторых, там ребята погибают, хочется свой вклад внести", – поделился один из добровольцев.

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