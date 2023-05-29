07:15Общество
Мошенники начали звонить родственникам россиян для дальнейшей кражи денег со счетов
Злоумышленники оттачивают новую схему для кражи денег со счетов. Теперь они воздействуют на выбранную жертву через ее родственников. Звонят супругам, родителям и детям, убеждают их в реальности угрозы и просят повлиять на человека, чтобы он перевел средства на якобы безопасный счет.
Телефоны, как правило, находят в соцсетях, "слитых" базах данных или в открытых источниках. Эксперты рассказали, как обезопасить себя в таких случаях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.