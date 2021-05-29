Площадь в Симферополе превратилась в гигантскую лужу

Сильные осадки выпали в Крыму. Так, площадь перед железнодорожным вокзалом в Симферополе полностью затопило.

Нашелся человек, который попытался переплыть появившееся "море", но попытка не увенчалась успехом. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.