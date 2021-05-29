Москвичам рассказали о погоде в субботу

29 мая в Москве будет облачным и дождливым днем. Об этом сообщили в метеоредакции "Атмосфера".

В городе возможны не только осадки, но и грозы. Температура воздуха днем повысится до плюс 20 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.